РИАМО - 12 дек. В Москве в четверг открылся новый участок Южной рокады, Южная рокада является одной из четырех новых хордовых магистралей столицы, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

«Трасса длиной около 40 километров (с учетом развязок и дублеров – 65 километров) пройдет от развязки Рублевского шоссе с МКАД до улицы Верхние Поля в Капотне и соединит крупные автомагистрали города – МКАД, Кутузовский проспект, Мичуринский проспект, проспект Вернадского, Ленинский проспект, Профсоюзную улицу, Варшавское шоссе, Пролетарский проспект, Каширское шоссе, Люблинскую улицу», – говорится в сообщении.

Трасса станет дублером ТТК и МКАД, по ней можно будет выехать на дороге М-9 «Балтия» и М-5 «Урал».

«Южная рокада продлевается от Варшавского шоссе до Пролетарского проспекта. Связка – крайне востребованная, ее появление уменьшит перепробег машин в 3 раза – с 6,5 до 2 километров», – отметил мэр Москвы Сергей Собянин.

Сейчас также работает первый участок Южной рокады – трасса Рублевское шоссе – Балаклавский проспект. Сооружение второго началось в сентябре 2015 года. Участок имеет шесть полос.

Перейти через дорогу можно по двум пешеходным переходам: подземному – в районе дома 58 по улице Кантемировская и надземному – в районе пересечения 1-го Котляковского переулка и улицы Кантемировская.

Также в четверг в Москве открыли реконструированную улицу Дорожную.