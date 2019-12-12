РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 12 дек. На автодороге Москва – Егорьевск – Тума – Касимов в поселке Томилино Люберец произошел наезд на несовершеннолетнего пешехода, говорится в сообщении БДД отдела ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

По предварительным данным, 10 декабря около 02:30 на 0 километре автодороги Москва – Егорьевск – Тума – Касимов произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомашины Hyundai Solaris, двигаясь в направлении города Москвы, совершил наезд на пешехода, перебегавшего проезжую часть дороги по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

«В результате ДТП несовершеннолетний пешеход получил телесные повреждения различной степени тяжести», – говорится в сообщении.

По данному факту проводится проверка.