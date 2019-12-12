РИАМО - 12 дек. В качестве самозанятых в Подмосковье чаще всего регистрируются арендодатели, таксисты и няни, всего на сегодняшний день зарегистрировано почти 70 тысяч человек, сообщила в четверг министр экономики и финансов Московской области Елена Мухтиярова.

«Четыре направления. Это аренда квартир, <…> те, кто пользуется агрегаторами, то есть это таксисты в основной массе. Ну и кондитеры, маленький бизнес, няни, домработницы», – сказала Мухтиярова.

По ее словам, в настоящий момент самозанятыми зарегистрировались около 68 тысяч человек. В текущем году ожидается 136 миллионов рублей поступлений.

Эксперимент по введению нового специального налогового режима, получившего неофициальное название «налог для самозанятых», стартовал 1 января 2019 года. В нем участвуют Подмосковье, Москва, Татарстан и Калужская область. Новый режим налогообложения создает условия для выхода самозанятых из тени.

Статус самозанятого позволяет отчислять налог в размере 4% дохода, полученного от физического лица, и 6%, если средства предоставило юридическое лицо. Ежегодный доход самозанятого при этом не должен превышать 2,4 миллиона рублей.