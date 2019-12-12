РИАМО - 12 дек. В четверг в Москве открыли движение по дублеру Варшавского шоссе — реконструированной Дорожной улице, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

«После реконструкции Дорожная улица стала полноценным дублером Варшавского шоссе между Южной рокадой и МКАДом», – отметил мэр Москвы Сергей Собянин.

Дорожная улица с четырьмя полосами проходит параллельно Варшавскому шоссе. До реконструкции она состояла из трех отдельных участков: от МКАД до улицы Кирпичные Выемки, от улицы Газопровод до 1-го Дорожного проезда, и от проектируемого проезда №259 до Сумского проезда.

Реконструкция улицы длилась чуть больше двух лет – с ноября 2017 года. В ходе работ были построены ранее отсутствовавшие участки дорог, появилась эстакада длиной 174 метров через неосновные пути МЦД-2, а также реконструирована проезжая часть. На прилегающей территории сделали газоны, посадили цветы, деревья и кустарники.

Реконструированная трасса улучшит транспортное обслуживание ближайших районов, также по ней пустят общественный транспорт.