РИАМО – 12 дек. Московский нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ) завершил отбор финалистов интеллектуального турнира для старшеклассников «Умножая таланты» среди столичных школьников, сообщается на сайте предприятия.

«Умножая таланты» – один из ключевых проектов программы социальных инвестиций «Родные города» «Газпром нефти». Турнир проверяет умение применять академические знания для решения реальных производственных задач в нефтегазовой сфере», - говорится в сообщении.

Московский НПЗ поддерживает турнир с 2015 года. В этом году для участия в турнире зарегистрировались 2,7 тысячи старшеклассников из регионов, где ведет свою деятельность «Газпром нефть». От Москвы в конкурсе приняли участие 125 школьников. В ходе очного этапа участникам проекта предстояло защитить решение инженерных и IT-кейсов нефтегазовой отрасли перед жюри.

Председатель жюри – заместитель генерального директора МНПЗ по техническим вопросам Максим Артеменко – отметил большую вовлеченность ребят и продуманную командную работу над сложными задачами.

Владимир Антропов Владимир Антропов 1 из 2

«Московский НПЗ как один из технологических лидеров среди промышленных предприятий Москвы уделяет большое внимание образовательным проектам. Они позволяют повысить интерес к техническим профессиям среди старшеклассников. Мы всегда рады видеть на своем предприятии увлеченных молодых специалистов. Формат турнира позволяет больше узнать о карьере в нефтегазовой отрасли, познакомиться с опытными наставниками и попробовать свои силы в решении реальных задач», - сказал Артеменко.

Авторы лучших работ регионального этапа отправятся на финал в образовательный центр «Сириус» в Сочи, где примут участие в специальной образовательной программе и повторно попробуют свои силы в решении кейсов из нефтегазовой сферы. Победители турнира получат дополнительные баллы к ЕГЭ для поступления на технические специальности вузов, которые выступают академическими партнерами турнира.

Программа социальных инвестиций «Газпром нефти» «Родные города» направлена на развитие территорий, где работает компания. Так, Московский НПЗ активно участвует в благоустройстве и развитии Юго-Восточного округа столицы.