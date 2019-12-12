РИАМО - 12 дек. Общая загруженность столичных дорог вечером в четверг достигла восьми баллов из десяти возможных, согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки».

Заторы наблюдаются на Садовом кольце, на Третьем транспортном кольце и некоторых участках МКАД на западе и юго-востоке. На некоторых участках данных трасс скорость движения транспортного потока упала до 7 километров в час.

В столице традиционно затруднения отмечаются на центральных улицах: Тверской, Петровке, Моховой, Кузнецком мосту, Знаменке, Кремлевской и Москворецкой набережных.

Кроме того, движение затруднено по Ленинградскому шоссе и Ленинскому проспекту, проспектам Мира и Вернадского, Варшавском и Дмитровскому шоссе.

Дорожная ситуация будет осложняться: к 19:00 прогнозируется девять баллов, но с 20:00 загруженность дорог столицы начнет снижаться.