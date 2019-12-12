Новогодние капсульные коллекции уже появились у разных брендов, дизайнеров и в масс-маркетах. Как и в прошлые годы, в тренде – блистать, поэтому бархат, пайетки и люрекс – самые модные фактуры на корпоратив, вечеринку Secret Santa с друзьями и на новогоднюю ночь с семьей. При этом символ года – Белая металлическая Крыса – вносит твои нюансы в новогодние луки. Обозреватель РИАМО выбрала главные модные тренды новогодней ночи 2020, которые стоит примерить.

Новая Снегурочка

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Белый цвет, которому так благоволит Крыса, в эту новогоднюю ночь – абсолютный must have. В костюм современной Снегурочки предлагает нарядиться как масс-маркет, так и российские дизайнеры. В белом цвете и его оттенках можно выбрать платье-комбинацию, платье-корсет, платье-мини, платье-жакет или даже комфортный свитер для вечеринок за городом.

На фото: платье корсетного кроя I am studio (16 200 рублей), свитер с воланами и блестками Zara (2999 рублей), платье-жакет с защипами 2mood (14 890 рублей), платье-комбинация из шелка 12storeez (20 980 рублей).



Бал металлистов

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Металлизированные платье – в пайетках, стеклярусе, из парчи или мерцающего трикотажа, напоминающее обертку от конфеты или диско-шар, правят новогодним балом 2020. Одеться в «гостью из будущего» нам предлагают, как люксовые бренды (Michael Kors, Saint Laurent, Balmain), так и масс-маркет (H&M, Zara, Mango). Обратить внимание стоит не только на металлизированные платья, но и костюмы, топы, брюки и юбки из серебристых пайеток или серебристого трикотажа.

На фото: асимметричное платье с пайетками Mango (9999 рублей), платье-макси Dolce&Gabbana (365 500 рублей), платье мини 12storeez (6980 рублей), платье с пайетками H&M (4999 рублей), мерцающее платье H&M (1199 рублей).



Королева диско

Блестеть в стиле диско можно не только в металлизированном платье или костюме, но и в цветных пайетках, которые представлены практически в каждой капсульной новогодней коллекции. Это могут быть пайетки как приглушенных тонов – розового, бежевого, так и яркие – зеленые, синие и пр.

На фото: мини-платье с вышивкой Zara (6999 рублей), платье с пайетками и сборкой Zara (2999 рублей), комбинация прямого кроя из розовых пайеток 2mood (8 980 рублей), юбка миди из пайеток 12storeez (5980 рублей), длинное платье с пайетками Mango (12499 рублей), миди-платье с пайетками Mango (7499 рублей)



Принцесса

Если вам не дает покоя слава принцессы Эльзы, то в Новый год вы можете оторваться и надеть платье своей любимой принцессы из сказки. Модели с пышными юбками, накидками, в бархате и с корсетом представлены у многих брендов. Например, у 2mood есть комбинация из голубых пайеток – отличный вариант Эльзы для взрослых.

На фото: комбинация из голубых пайеток 2mood (8980 рублей), платье с юбкой из сетки 12storeez (15980 рублей), платье «пачка» 12storeez (29980 рублей)



Суперпрозрачность

Новый год – отличный повод, чтобы примерить на себя набирающий обороты тренд на провокационную прозрачность. Прозрачные боди и блузы– вариант для смелых. Сочетать их можно с брюками-палаццо, узкими джинсами или юбкой-пачкой.

Вариант поспокойнее – многослойное платье из шифона или из сетки гофре, как у 12storeez.

На фото: кружевное боди 2mood (4490 рублей), топ из органзы Zara (2599 рублей), платье-пелерина из сетки гофре 12storeez (7980 рублей)



Платье на одно плечо

Еще один новогодний тренд, который обыгрывает эпоху 80-х, – платье или топ на одно плечо, которые могут быть украшены драпировкой, воланами или бантом. Они подчеркивают хрупкость фигуры и добавляют элегантности любому образу. Модели могут быть выполнены из бархата, органзы, кожи, шелка и трикотажа.



На фото: платье ассиметричного кроя Zara (4999 рублей), платье на одно плечо розовое 2mood (8980 рублей), ассиметричное платье с пайетками Mango (2999 рублей), трикотажный топ на одно плечо с бантом Zara (1999 рублей)

