РИАМО - 12 дек. Власти подмосковного Реутова обсудили с местными жителями концепцию озеленения под названием «зеленый каркас Реутова», разработка включает в себя создание новых парковых зон и благоустройство существующих, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа.

«Разработки по развитию зеленых зон Реутова, предложенные дизайнерами и архитекторами одной из ведущей творческих групп – лаборатории Московской архитектурной школы МАРШ лаб, по проектам которой уже реализованы 19 общественных пространств в различных городах России, глава городского округа Станислав Каторов обсудил во время встречи с активными жителями. В основу разработок легли планы по созданию новых зеленых зон и благоустройству существующих рекреационных территорий», – говорится в соообщении.

Жители Реутова активно включились в процесс проектирования и пришли на встречу со своими подготовленными проектами озеленения территорий дворов и придомовых территорий.

«Мы рады тому, что в Реутове ежегодно высаживаются тысячи новых деревьев и кустарников, завершено благоустройство некогда заброшенной территории рядом с Фабричным прудом, превратившейся в современный парк. Однако предлагаем довести работы по озеленению до каждого двора, до каждого подъезда», - сказала на встрече представительница жильцов многоквартирного дома Валентина Петрова.

Каторов в свою очередь отметил, что прием предложений от жителей продолжается на специальный адрес green@reutov.net, помимо того созданы и работают соответствующие группы «Зеленого Реутова» в социальных сетях.

«Все предложения и наработки будут учтены при формировании окончательного варианта концепции развития городского округа. Вместе с нашими жителями мы сделаем наш Реутов современным, зеленым и комфортным для жизни каждого», - сказал Каторов.