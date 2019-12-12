РИАМО - 12 дек. В Москве намерены внедрить новые стандарты онкологической помощи, кроме того, в 2020 году планируется начать капремонт 50 зданий городских поликлиник, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Два направления. Первое — надо строить новые поликлиники, особенно там, где появляются большие объемы реновации и какие-то новые комплексные проекты застройки бывших промышленных территорий и так далее. Второе направление — реконструировать старые, потому что многие из них десятилетия назад были построены из силикатного кирпича, смотрятся убого и требуют не отдельных видов ремонта, а комплексной реконструкции от начала до конца. Это огромная программа», — сказал мэр столицы Сергей Собянин.

Новый стандарт больниц призван сделать их более комфортными и для пациентов, и для врачей. Так, были сформированы новые подходы к зонированию помещений и расположению кабинетов специалистов.

«Новый стандарт размещения кабинетов предполагает, что чем больше люди посещают какое-то отделение, тем ближе оно расположено — на первом этаже, то есть там, где все проходят регистратуру. На втором — врачи общей практики, на третьем — специалисты, на четвертом — диагностика. Это нужно, чтобы разгрузить потоки людей», — отметил Собянин.

Особое внимание уделяется тому, чтобы пациент мог получить максимум помощи в одном медучреждении.

В планах также создать в скором времени в столице шесть новых онкологических центров.

«Мы приняли решение о создании шести онкологических центров, куда бы включили и стационары, и амбулаторную помощь, оснастили современным оборудованием, что очень важно, современными лабораториями, в которых могли бы точный диагноз поставить и назначили бы терапию», — добавил Собянин.

Он также напомнил, что ранее в столице был введен новый стандарт обеспечения лекарственными препаратами.