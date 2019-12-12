РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 дек. Сотрудники ГИБДД Подольска выявили более 550 нарушений правил дорожного движения (ПДД) водителями за прошедшую неделю на дорогах округа, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Подольску.

«За прошедшую неделю, с 3 по 9 декабря, при проведении профилактических мероприятий по предупреждению дорожно-транспортного травматизма сотрудниками ГИБДД Подольска было выявлено и пресечено 555 нарушений правил дорожного движения. В этот период было совершено 159 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых пострадали 2 человека», – говорится в сообщении.

С улиц городского округа на прошлой неделе эвакуировали 54 автомобиля за неправильную парковку. Сумма назначенных штрафов составила около 300 тысяч рублей.