РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 12 дек. Санитарную рубку на площади 1,3 гектара проводят в лесу возле улицы Дежнева в микрорайоне Опалиха подмосковного Красногорска, сообщил старший участковый лесничий Истринского лесничества Александр Трефилов.

«Здесь происходит сплошная санитарная рубка на площади 1,3 гектара в рамках государственного задания 2019 года. Выпиливаются больные, сухие деревья, которые представляют опасность для населения. Сосны, которые не представляют опасности, и несколько дубов, не будут выпиливаться», – сказал Трефилов.

Он отметил, что возраст леса на данном участке – около 90-100 лет. К гибели леса приводит ряд факторов, основной из них – возраст. Чем старше лес, тем больше он подвержен болезням, возникновению бурелома, нападению насекомых-вредителей. Кроме того, по словам специалиста, хвойные деревья не любят вытаптывания, а участок леса примыкает к жилому микрорайону.

«В следующем году на этой площади будет посадка молодых деревьев, в том числе и с помощью жителей. Горожане активно участвуют в наших посадках. В этом году совместно с жителями было посажено 18 гектаров леса, 65 тысяч новых деревьев», – добавил Трефилов.

По его словам, высадят в 10 раз больше деревьев, чем будет вырублено в ходе санитарного мероприятия.

«Как правило, к 100 годам на гектаре растут около 300-400 старых деревьев. На этой же площади мы сажаем 3,5-4 тысячи саженцев», – пояснил Трефилов.

Лесничий добавил, что в городском округе Красногорск в нынешнем году проводят санитарные рубки на общей площади около 8 гектаров. Работы должны завершить до конца года. В 2020 году санитарные рубки продолжат, в том числе и в микрорайоне Опалиха.