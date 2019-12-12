РИАМО - 12 дек. Письмо Деду Морозу сможет отправить каждый посетитель Московского зоопарка, послание в Великий Устюг, в резиденцию волшебника, доставит «Почта России», говорится в сообщении пресс-службы «Почты России».

«Волшебная почта в Московском зоопарке начала работать 12 декабря. Два специальных почтовых ящика для отправки писем установлены у Дома Клюева и в его гостиной», - говорится в сообщении.

Если посетители будут нуждаться в помощи, то сотрудники «Почты России» помогут правильно заполнить адресные строки и подскажут верный индекс.

Чтобы письмо дошло новогоднему волшебнику, нужно правильно заполнить адресные строки на конверте - «162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, «Дом Деда Мороза».

Также письма можно отправить родным и близким, написав пожелания и новогодние поздравления.

Специальные почтовые ящики уже установили в Московском планетарии, в музее Победы на Поклонной Горе и в Мемориальном музее космонавтики. Послания также можно опустить в новогодние почтовые ящики в почтовых отделениях на Мясницкой, 26 и на улице Никольской.

Письма и открытки Деду Морозу проходят приоритетную обработку. Они ежедневно отправляются в его резиденцию. Только в прошлом году «Почта России» доставила в Великий Устюг свыше 200 тысяч писем с заветными желаниями детей и взрослых.