РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 дек. Полицейские Подольска раскрыли три грабежа и три кражи за прошедшую неделю, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Подольску.

«С 3 по 9 декабря 2019 года в дежурную часть УМВД России по городскому округу Подольск поступило более 1,5 тысяч сообщений и заявлений от граждан о происшествиях и преступлениях, по которым возбуждено 58 уголовных дел, в том числе по 14 тяжким преступлениям. Полицейскими было раскрыто: три грабежа, три кражи и шесть преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков», – говорится в сообщении.

Также в этот период полицейскими проводились рейды по выявлению незаконно проживающих иностранных граждан. Всего было проверено 164 места их концентрации, по результатам которых составлено 132 административных протокола. За нарушение миграционного законодательства было вынесено 50 решений об административном выдворении иностранцев за пределы РФ.