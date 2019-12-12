РИАМО - 12 дек. Железнодорожники предотвратили ДТП с автобусом на переезде Курского направления Московской железной дороги (МЖД) в Подольске, сообщается на сайте РЖД.

На железнодорожном переезде на перегоне Львовская – Гривно остановился автобус. По предварительной информации, у транспорта возникла техническая неисправность.

«Дежурная по переезду незамедлительно включила сигнал, предупреждающий локомотивные бригады приближающихся поездов о препятствии на пути, что позволило избежать столкновения. Автобус убрали с путей», – говорится в сообщении.

В результате было задержано несколько пригородных поездов. Диспетчеры МЖД приняли все необходимые меры для введения их в график. На движение поездов МЦД-2 ситуация не повлияла.