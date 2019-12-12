РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 12 дек. УК установила антипарковочные полусферы у мусоросборочной площадки на улице Академика Доллежаля в Подольске, сообщается на странице «Муп Дез-Г-Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Чтобы неправильно припаркованные транспортные средства не препятствовали вывозу твердых бытовых отходов, возле мусоросборочной площадки по улице Академика Доллежаля, дом №36 сотрудники управляющей организации МУП «ДЕЗ» Подольска установили антипарковочные полусферы», – говорится в сообщении.

Также на улице Быковская, возле дома №15 сотрудники участка №5 МУП «ДЕЗ» завершили строительство одной из самых больших мусоросборочных площадок в микрорайоне Ново-Сырово.