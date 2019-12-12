РИАМО - 12 дек. В Подмосковье присудили областную литературную премию имени Роберта Рождественского, лауреатами премии стали поэты из городских округов Лыткарино и Ступино, соответствующее распоряжение губернатора Московской области имеется у РИАМО.

«Присудить областную литературную премию имени Роберта Рождественского с вручением диплома и выплатой денежного вознаграждения в размере 100 тысяч рублей в номинации «Зрелое перо» поэту Юшину Евгению Юрьевичу (городской округ Лыткарино) за книгу «Божья люлька», - говорится в документе.

В номинации «Поэтический дебют» премия присуждена поэту Арине Бобковой из Ступина за книгу «В зеркальной власти». Денежная премия в этой номинации составляет 50 тысяч рублей.

Литературную премию имени Роберта Рождественского присуждают за высокохудожественные поэтические произведения, получившие широкое общественное признание, воспевающие героическую историю страны и народа, любовь к России и Подмосковью.