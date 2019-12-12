РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 12 дек. Около 30 человек получили травмы после наезда железнодорожных составов на территории подмосковных Люберец в текущем году, сообщил начальник Московско-рязанской дистанции пути Остап Долбня.

В четверг в здании администрации Люберец прошло расширенное заседание комиссии по БДД.

«С начала года на участке пути, проходящем в городском округе Люберцы, в результате наезда составов пострадали 29 человек, 24 з них погибли», – сказал Долбня.

Он добавил, что в 2019 году количество несчастных случаев по сравнению с прошлым снизилось на 14. Основными причинами травматизма является переход железнодорожных путей в неположенном месте.

«Проводятся мероприятия, в частности, ремонт и установка ограждения. С начала года установили 15 километров ограждений возле железнодорожных путей. Также имеется девять пешеходных мостов и шесть железнодорожных переходов, в том числе на территорию Люберец попадают четыре моста и четыре тоннеля», – отметил Долбня.