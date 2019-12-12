РИАМО - 12 дек. Считывание с альтернативных носителей «Тройки» – браслеты и брелоки – затруднено по техническим причинам на ряде турникетов Московских центральных диаметров (МЦД), говорится в Twitter-аккаунте АО «Центральная ППК».

«На МЦД наблюдаются временные сложности со считыванием браслетов, брелоков и других альтернативных носителей «Тройки» на отдельных валидаторах. Это связано с техническими особенностями настройки считывающего устройства», – говорится в сообщении.

Пассажиров призвали пользоваться обычными картами «Тройка». Специалисты работают над устранением неполадок.