РИАМО - 12 дек. Подмосковье стремится к переводу услуг в цифровой вид, сообщил в четверг губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В четверг в доме правительства Московской области проходит круглый стол на тему «Государственные меры стимулирования развития малого и среднего предпринимательства как дополнительные источники доходов бюджетов субъектов РФ».

«Мы большое внимание уделяем оцифровке всех услуг. Потому что, если нет человека, который ставит препоны, то нет проблем. Если есть человек, и не прописана процедура, то она очень долгая. И здесь для нас в Подмосковье одна из самых сложных ситуаций - это организации системы в Росреестре. Потому что сколько угодно можно говорить о поддержке малого и среднего бизнеса, налогах, которые растут или, по крайней мере, не падают, но эти все процедуры должны быть оцифрованы», - сказал Воробьев в ходе круглого стола.

В мероприятии также участвуют заместитель председателя Совета Федерации ФС РФ Николай Журавлев, председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов, заместитель министра финансов РФ Илья Трунин, председатель Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Алексей Репик.

Реестровая модель предоставления госуслуг подразумевает замену бумажных документов на записи в электронном реестре. Проактивный режим оказания госуслуг означает их автоматическое оформление (без участия пользователя) на основе данных электронных реестров. Суперсервисы представляют собой комплексы электронных услуг (в том числе проактивных), сгруппированных в зависимости от жизненной ситуации.