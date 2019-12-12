РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 12 дек. В подмосковном Подольске на рождественских чтениях к 75-летию Великой Победы назвали победителей и призеров конкурса среди школьников «Великие люди о Вере и Религии», первое место занял Даниил Руднев из Луховиц, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

В четверг в Подольске в ДК «Октябрь» прошли XVII Московские областные рождественские образовательные чтения на тему: «Великая победа: наследие и наследники». В мероприятии приняли участие министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина, митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, глава городского округа Подольск Николай Пестов, представители духовенства и педагоги. Награждение учеников и педагогов, которые их подготовили, провели Каклюгина и Ювеналий.

«На конкурсе среди школьников «Великие люди о вере и религии» ученик 5 класса Фруктовской школы имени Героя РФ Олега Малочуева Даниил Руднев из Луховиц занял первое место, ученица 7 класса Домодедовской гимназии №5 Полина Прилепо получила диплом за второе место, ученик 11 класса школы №2 Сергей Тутынин из горокруга Щелково получил диплом за третье место», – сказал ведущий.

Конкурс прошел по всей территории Московской области. Школьники изучали биографии великих людей и священников, святых. Старт конкурсу дали в мае 2019 года на открытом уроке «Духовное краеведение Подмосковья». В конкурсе приняли участие школы 49 территорий, на него поступила 131 работа от 134 учеников 5-11 классов.

Основная цель конкурса – развеять миф о конфликте между наукой и религией, побудить интерес подрастающего поколения к изучению биографии и трудов выдающихся деятелей, великих ученых, врачей, поэтов, а также к сфере религии и объектов религиозной культуры.

Организаторами конкурса являются министерство образования Московской области, Московская епархия Русской православной церкви, Духовно-просветительский культурный центр имени просветителей славянских Кирилла и Мефодия Московского государственного областного университета, ассоциация педагогов Московской области «Преподаватели духовно-нравственной православной культуры».