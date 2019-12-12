РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 дек. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий вручил паспорта 18 юным жителям округа в День конституции РФ, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».
В четверг в администрации округа состоялось торжественное вручение паспортов. Ребят с важным событием поздравили также депутаты Московской областной думы Игорь Коханый и Дмитрий Дениско.
«Хочу поздравить вас в первую очередь с Днем конституции – это главный праздник нашей страны. Сегодня в торжественный день вы получите паспорта, документ гражданина РФ. Хочу поздравить вас с этим событием, надеюсь, этот день вы будете вспоминать долго», – сказал глава.
Также ребята получили поздравительные адреса от губернатора Московской области Андрея Воробьева и главы Люберец.
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