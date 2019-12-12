РИАМО – 12 дек. В Государственной думе РФ приняли закон, согласно которому российские аэропорты получат возможность вернуть специальные комнаты для курения, сообщает Федеральное агентство новостей.

Автором инициативы стал депутат ГД РФ Сергей Боярский. Согласно закону это должны быть «специально выделенные изолированные помещения, которые оборудованы системами вентиляции». При этом их будут делать непрозрачными.

«Важным решением, которое мы приняли, дорабатывая проект во втором чтении, стало условие о непрозрачности этих комнат. Таким образом мы не только защищаем некурящих от табачного дыма, но и предотвращаем возможную пропаганду курения. Детям, конечно, не стоит смотреть на этот процесс, а тем более брать пример с таких людей», — сказал депутат Сергей Вострецов.

Курилки при этом можно будет размещать только в транзитных зонах и зонах для пассажиров, которые уже прошли регистрацию и досмотр.