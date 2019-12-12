РИАМО (ОРЕХОВО-ЗУЕВО) – 12 дек. На территории Орехово-Зуевского городского округа с 1 по 22 декабря проводится благотворительная акция «Новогоднее чудо» для помощи несовершеннолетним детям из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, социально-опасное положение, сообщил представитель комиссии по делам несовершеннолетних в муниципалитете.

«Новый год – время подарков и исполнения желаний! Дети верят, что Дедушка Мороз придет к ним и исполнит заветные мечты! Испытать радость от новогоднего чуда мечтает каждый ребенок, но особенно в этом нуждаются дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию, из малообеспеченных семей, где такую радость дарят нечасто. Во время акции будут работать два пункта приема подарков», – сказал представитель комиссии.

По данным Орехово-Зуевского информагентства, подарки (сладости, игрушки) можно принести по адресу: Орехово-Зуево, улица Козлова, дом №18, кабинет 7 (с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00); в торговый центр «Капитолий» 12 и 19 декабря с 15:00 до 18:00.