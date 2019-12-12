РИАМО - 12 дек. Бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова похоронили на Новодевичьем кладбище в столице, проститься с выдающимся политиком пришли близкие, друзья и коллеги, передает в четверг корреспондент РИАМО.

Лужков был похоронен рядом с поэтом Сергеем Михалковым, певицей Людмилой Зыкиной и актрисой Татьяной Самойловой.

В четверг Москва простилась с бывшим мэром Юрием Лужковым. Гражданская панихида и отпевание прошли в храме Христа Спасителя.

Проститься с Лужковым в храм Христа Спасителя пришли президент России Владимир Путин, губернатор Московской области Андрей Воробьев, мэр Москвы Сергей Собянин, а также посол Белоруссии в России Владимир Семашко, заместитель председателя совета министров Республики Крым – постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов, ректор МГУ Виктор Садовничий.