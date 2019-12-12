РИАМО – 12 дек. Правительство РФ уменьшит количество допустимых приглашений и разрешений на иностранных работников в 2020 году на 27%, всего будет выдано чуть менее 105 тысяч приглашений в РФ в рамках профессиональной деятельности, сообщает kp.ru.

«Тенденция к снижению наблюдается уже несколько лет. Если в 2019 году на основании визы могли прибыть 144 583 человека, то в 2018-м эта цифра была на 20% больше. Число разрешений на 2020 год составляет всего 72,6% от квоты, установленной на 2019-й», – говорится в сообщении.

В правительстве уточнили, что 96,5% потребности в рабочей силе составляют квалифицированные иностранные работники.

Решение кабинета министров призвано удовлетворить спрос именно на таких сотрудников. Также ожидается, что оно поспособствует реализации крупных инвестиционных проектов — космодрома «Восточный», газопровода «Сила Сибири» и проекта «ЗапСибНефтехима».