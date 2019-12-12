РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 12 дек. В подмосковных Люберцах предложили создать рабочую группу по сокращению травмирования на железнодорожных путях, сообщил замглавы администрации муниципалитета Родион Грошевик.

В четверг в здании администрации округа прошло расширенное заседание комиссии по БДД. Представитель транспортной прокуратуры Московской области отметила, что станция Люберцы-1 является одним из лидеров по травмированию людей на путях.

«Предлагаю создать рабочую группу. Она будет заниматься вопросами сокращения травмирования людей на железнодорожных путях», – сказал Грошевик.

Он добавил, что встречи будут проходить не реже раза в месяц. Члены комиссии будут выезжать на все железнодорожные станции и выявлять недочеты в безопасности.