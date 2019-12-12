РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 12 дек. Власти подмосковных Люберец планируют присоединиться к совместным рейдам с РЖД по выявлению незаконных лазов в заборах, ограждающих железнодорожные пути, сообщил замглавы администрации муниципалитета Родион Грошевик.

В четверг в здании администрации Люберец прошло расширенное заседание комиссии по БДД. Представитель РЖД отметил, что жители часто проделывают незаконные лазы в заборах, а штраф за это минимальный – 100 рублей. Компания регулярно проводит рейды по выявлению таких дыр, чтобы их заделывать, так как лазы способствуют увлечению смертности и травмирования на путях.

«Администрация Люберец готова сотрудничать с вами в этом вопросе. Мы тоже можем участвовать в подобных рейдах по выявлению лазов», – сказал Грошевик.

За девять месяцев 2019 года в Люберцах выписали 18 штрафов за поломку заборов возле железнодорожных путей. Также в РЖД отметили, что разработано приложение, которое устраивает помехи в наушниках, когда человек приближается к железнодорожным путям.