РИАМО - 12 дек. В подмосковном Егорьевске закрыли полигон ТБО «Егорьевский», который располагался в черте города, это 26-й закрытый в регионе полигон отходов, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.

Ранее в Подмосковье закрыли ТБО «Воловичи», который находился в Коломне, позже планируется закрыть полигон ТБО «Непейно» в Дмитровском округе.

«Решение закрыть все эти свалки, в том числе в Егорьевске, принял губернатор Московской области Андрей Воробьев. Сегодня, 12 декабря решение исполнено и свалки закрыта, больше она не принимает отходы, а в двадцатых числах декабря закроем полигон ТБО «Непейно». Решение губернатора выполнено, мы с главой эту свалку закрыли», – сказал заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин.

Полигон ТБО «Егорьевский» работал с 1964 года, на нем размещались отходы IV-V класса опасности. Общий объем накопленного ущерба окружающей среде за все время работы полигона оценили в 2,5 миллиона тонн.

«Обещание данное жителям Егорьевска исполнено. Такое позитивное для Подмосковья развитие ситуации стало возможно активному введению в эксплуатацию новых комплексов по переработке твердых коммунальных отходов, построенному КПО «Восток», ввод которого запланирован на 20 декабря этого года. Мощность переработки предприятия составляет 500 тысяч тонн в год, это будет самое мощное предприятие в области по переработке отходов», – отметил Хромушин.

Новое предприятие обеспечивает сортировку и переработку отходов без ущерба для экологии. КПО «Восток» – пятое по счету современное предприятие по переработке коммунальных отходов, построенное в Московской области за последние полтора года.

«После закрытия полигона «Егорьевский» весь поток отходов, который до сих пор портил жизнь жителям Егорьевска, поедет на новое предприятие КПО «Восток». Там, уже готовы к принятию нового потока отходов. Помимо многоступенчатой системы сепарации поступающих отходов, установлена уникальная станция компостирования пищевых отходов мощностью 105 тысяч тонн в год», – подчеркнул Хромушин.

Также с запуском КПО в муниципалитете появится более 600 новых рабочих мест.

К концу 2019 года количество закрытых в регионе полигонов ТБО составит 27 из 39 полигонов ТБО. Оставшиеся 12 полигонов закроют к 2030 году, два из них в 2020 году модернизируют в современные комплексы по переработке отходов.