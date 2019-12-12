РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 дек. В текущем году в Рождественских чтениях, посвященных 75-летию Великой Победы, приняло участие около 700 тысяч детей из школ Подмосковья, сообщила на закрытии Рождественских образовательных чтений заместитель министра образования Московской области Елена Михайлова.

В четверг в Подольске в ДК «Октябрь» прошли XVII Московские областные рождественские образовательные чтения на тему: «Великая победа: наследие и наследники». В них подвели итоги года и наградили отличившихся детей и их учителей, а также представили одноименную книгу, обобщающую педагогический опыт этой тематики. В мероприятии приняли участие министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина, митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, глава городского округа Подольск Николай Пестов, представители духовенства и педагоги.

«В каждом муниципальном образовании существовал свой план и все дети, а их около 700 тысяч, приняли участие в Рождественских чтениях. Спектр мероприятий очень разнообразный. Это и конференции, и лекции, и родительские собрания, и интересные встречи, и паломнические поездки, и диспуты, и приглашение ветеранов, так как тематика обязывает. Поэтому я думаю, что каждый школьник в 2019 году соприкоснулся с этой темой. Мы говорим о том, что мы эту тему только начали. Празднование юбилея Великой Победы еще впереди и осмысление ее наследия нам еще всем, наверное, предстоит», – сказала Михайлова.

По ее словам, в будущем планируют как можно больше привлекать на подведение итогов детей, чтобы также знать их точку зрения на происходящее и учитывать ее для подготовки еще более интересных мероприятий.

«По всей Московской области шли дискуссии и беседы о том, каким должны быть наследники, и в первую очередь в наших учебных заведениях. Мы как раз обращались к наследникам, потому что вспоминая Великую Отечественную войну, мы с благодарностью говорим о том, что наши герои дали нам жизнь. Поэтому мы должны дорожить этим. Какими мы должны быть? Стараться в любви к Родине подражать нашим героям. В этом мы воспитываем подрастающее поколение», – сказал Ювеналий.

Он отметил, что Рождественские чтения проходят в Подольске в четвертый раз и выразил надежду отметить в округе их пятилетний юбилей. Также поздравил всех с предстоящим праздником 75-летия Великой Победы.