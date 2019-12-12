РИАМО - 12 дек. Компания «Фиеста» нарушила контракт на оказание услуг по размещению материалов о деятельности ОМСУ в печатных СМИ, из-за чего ее включат в реестр недобросовестных поставщиков, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

Центральная клиническая психиатрическая больница обратилась в управление ФАС России для рассмотрения вопроса включения общества «Фиеста» в реестр недобросовестных поставщиков.

«Согласно представленным сведениям, учреждение заключило с обществом контракт на оказание услуг по размещению материалов о деятельности ОМСУ, нормативно-правовых актов и иной официальной информации в печатных СМИ», – говорится в сообщении.

Из-за того, что компания нарушила условия контракта, учреждение расторгло контракт в одностороннем порядке, что подтверждено документами и сведениями.

Общество не представило документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный срок на заседании комиссии управления ФАС по Московской области.

Выслушав доводы двух сторон, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, управление пришло к выводу, что сведения в отношении общества «Фиеста» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.