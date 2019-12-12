РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 12 дек. В подмосковных Котельниках по поручению главы округа Андрея Булгакова создали горячую линию по вопросам здравоохранения, зачисления детей в детские сады и школы, сообщается в группе администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

«Уважаемые жители, по поручению главы городского округа в управлении развития отраслей социальной сферы создана горячая телефонная линия по номеру: 8(977)774-59-54. Вы можете получить консультацию специалиста управления, оперативно решить вопросы зачисления детей в дошкольные и общеобразовательные организации, а также учреждения дополнительного образования», – говорится в сообщении.

Кроме того, можно будет проконсультироваться по проведению единого государственного экзамена и основного государственного экзамена, а также по функционированию учреждений образования, культуры, спорта и здравоохранения.

Режим работы горячей линии – с 9:00 до 18:00 по будням. Жители могут связаться со специалистом управления по телефону или отправить сообщение по SMS, в Viber, WhatsApp или Telegram в удобное время, после чего специалист обязательно ответит.