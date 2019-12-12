РИАМО – 12 дек. В преддверии Нового года специалисты Роскачества подготовили для жителей России ряд рекомендаций по выбору фейерверков, сообщает Газета.ru.

Так, россиянам порекомендовали покупать фейерверки только в специализированных точках продаж. Там покупателю могут предоставить все необходимые сертификаты, которые подтвердят происхождение изделия.

«Важно, чтобы коробка пиротехники была без повреждений и проколов. Целостность коробки влияет на действенность снаряда и его безопасное хранение», - говорится в сообщении.

Эксперты посоветовали при покупке обращать внимание на интервал между выстрелами. Так, при неудачном выборе покупатель может заплатить за фейерверк, который наполовину состоит из пауз. При сравнении батарей лучше выбрать ту, у которой интервал короче.