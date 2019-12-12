РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 12 дек. Подольские волонтеры благотворительного фонда «Спасая детство» 14 декабря проведут сбор товаров для детей-сирот в гипермаркете округа, сообщила «РИАМО в Подольске» организатор акции Екатерина Егорова.

«В субботу, 14 декабря, волонтеры благотворительного фонда «Спасая детство» проведут благотворительную акцию по сбору товаров для детей-сирот, отказников, семей в трудной жизненной ситуации, а также для жителей приюта «Незнайка» (деревни Кривошеино) в гипермаркете «Глобус» микрорайона Климовск», – сказала Егорова.

Она отметила, что мероприятие будет организовано в поддержку проекта «Ничьи дети».

Акция пройдет с 11:00 до 19:00. Горожане смогут передать необходимые товара из списка постоянных нужд или поучаствовать в раздаче листовок.