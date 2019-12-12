РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 12 дек. Госавтоинспекторы подмосковного Красногорска в ходе тематического рейда выявили двоих водителей, нарушивших правила перевозки юных пассажиров, сообщается в Instagram-аккаунте отдела ГИБДД УМВД России по горокругу Красногорск.

Автоинспекторы Красногорска с целью профилактики ДТП с участием детей-пассажиров и пропаганды необходимости использования ремней безопасности и детских удерживающих устройств провели оперативно-профилактическое мероприятие «Перевозка пассажиров».

«После проверки соблюдения правил перевозки детей автоинспекторы объясняли взрослым, как правильно выбрать, установить и эксплуатировать детское автокресло, отвечали на возникшие вопросы и вручали соответствующие тематические памятки. В ходе проведения мероприятия было проверено свыше 100 автомобилей и составлено два административных материала по статье 12.23.3 КоАП РФ», – говорится в сообщении.

Госавтоинспекция напоминает водителям, что перевозка детей до 11 лет в автомобиле должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка.

Сумма административного штрафа за нарушение правил перевозки детей составляет 3 тысячи рублей.