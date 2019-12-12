РИАМО - 12 дек. Московская область за 11 месяцев 2019 года стала лучшим регионом России по снижению аварийности, количество погибших в авариях на дорогах региона снизилось на 14%, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Подмосковья.

«За 11 месяцев 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число погибших в дорожно-транспортных происшествиях на дорогах Московской области снизилось на 14%. Это лучший показатель среди субъектов РФ – сейчас регион занимает 30 место по числу погибших в дорожных авариях, в 2018 году область была на 36 месте», — сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Он добавил, что сейчас показатель смертности от ДТП в Подмосковье составляет 9,8 человек на 100 тысяч населения.

В 2018 году за аналогичный период было зафиксировано 864 погибших, в этом году – 747. Количество аварий уменьшилось на 5,6%, на 8,9% стало меньше раненых — 6 тысяч человек против 6,6 год назад.

Начальник УГИБДД Московской области генерал-майор полиции Виктор Кузнецов подчеркнул, что в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» идет активная работа по реализации входящего в него федерального проекта «Безопасность дорожного движения». Цель — снижение к 2024 году смертности в результате ДТП в 3,5 раза.

В этом году в регионе 43 пешеходных перехода оборудовали дополнительной направленной подсветкой, установили 78 тысяч катафотов на разделительной полосе, 12 тысяч новых дорожных знаков, порядка 1,5 тысяч искусственных неровностей в населенных пунктах.