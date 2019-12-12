РИАМО - 12 дек. Московская область за 11 месяцев 2019 года стала лучшим регионом России по снижению аварийности, количество погибших в авариях на дорогах региона снизилось на 14%, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Подмосковья.
Он добавил, что сейчас показатель смертности от ДТП в Подмосковье составляет 9,8 человек на 100 тысяч населения.
В 2018 году за аналогичный период было зафиксировано 864 погибших, в этом году – 747. Количество аварий уменьшилось на 5,6%, на 8,9% стало меньше раненых — 6 тысяч человек против 6,6 год назад.
Начальник УГИБДД Московской области генерал-майор полиции Виктор Кузнецов подчеркнул, что в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» идет активная работа по реализации входящего в него федерального проекта «Безопасность дорожного движения». Цель — снижение к 2024 году смертности в результате ДТП в 3,5 раза.
В этом году в регионе 43 пешеходных перехода оборудовали дополнительной направленной подсветкой, установили 78 тысяч катафотов на разделительной полосе, 12 тысяч новых дорожных знаков, порядка 1,5 тысяч искусственных неровностей в населенных пунктах.
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