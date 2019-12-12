РИАМО (МЫТИЩИ) - 12 дек. Обращения жителей Мытищ в Общероссийский день приема граждан в основном касались проблем жилищно-коммунального хозяйства, сообщила начальник управления делами администрации городского округа Татьяна Шевелева.

В четверг в День Конституции РФ в центральном здании администрации городского округа Мытищи состоялся Общероссийский день приема граждан. Прием проводился в порядке живой очереди при предоставлении документа, удостоверяющего личность. В этот день любой гражданин не только РФ, но и граждане других стран, а также люди без гражданства имели право посетить лично любых руководителей в соответствии с их поставленными вопросами.

«Ежегодно самое большое количество обращений в городском округе Мытищи зафиксировано по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. В основном это вопросы жилья, договоры социального найма, а также вопросы землепользования, когда люди идут в массовом порядке с какими-то своими проблемами по земельным участкам. На решение этих вопросов уходит не один день, поэтому руководители принимают письменные заявления и, если сразу невозможно ответить заявителю, то берется время на проработку и потом все граждане получают ответы», - сказала Шепелева.

Жители также смогли задать свои вопросы онлайн, такая система работает в Мытищах каждый год. Есть 8 автоматизированных рабочих мест и, если гражданин обратился в правительство Подмосковья, в приемную губернатора по полномочиям, которые касаются непосредственно органов местного самоуправления, то имеется возможность связаться с заявителем и предоставить прием в режиме видеоконференцсвязи.

В нынешнем году прием граждан на территории городского округа осуществлялся в трех подразделениях: здание администрации, а также по просьбе жителей, в территориальных управлениях Федоскино и Пироговский.