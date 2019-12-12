РИАМО - 12 дек. Стоимость аренды будут повышать вдвое в Подмосковье в случае неиспользования земельных участков по назначению, сообщил журналистам председатель комитета Мособлдумы по имущественным отношениям и землепользованию Владимир Шапкин.

Законопроект в трех чтениях приняли депутаты Мособлдумы. Он касается арендной платы земельные участки, находящиеся в собственности Московской области или государственная собственность на которые не разграничена.

«Обнаружение осуществляет государственный и муниципальный земельный контроль. После составления акта о нарушении производится увеличение арендной платы в два раза, снятие этого наказания осуществляется после уведомления владельцем об устранении», – сказал Шапкин.

Он отметил, что закон позволит бороться с заброшенными земельными участками на территории муниципалитетов.