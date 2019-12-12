РИАМО - 12 дек. Благодаря строительству станции «Троицк» Коммунарской линии столичного метрополитена до 26% разгрузится Калужское шоссе, говорится в сообщении пресс-службы НИИ «МосТрансПроект».

«В случае строительства станции метро жители Троицка откажутся от ежедневных поездок на личном авто, что и поможет разгрузить дорогу. Кроме того, значительно улучшится и экологическая ситуация в близлежащих районах: количество выбросов от автомобилей и автобусов уменьшится на 35%, а уровень шума сократится на 30%», – отмечается в сообщении.

Всего были разработаны три различных варианта продления Коммунарской линии метро в Троицк, два из которых приняли участие в онлайн-опросе департамента транспорта в апреле 2019 года.

В опросе приняли участие 9 тысяч человек, 70% проголосовали за вариант со строительством трех станций: «Троицк», «Пучково» и «Научная». Две из которых находятся в черте города. 27% опрошенных выбрали вариант со строительством одной станции «Троицк» на Калужском шоссе к северо-востоку от городского округа.

С 15 по 16 декабря жители Троицка проголосуют, где лучше построить новую станцию метро: 38-й километр Калужского шоссе или начало Октябрьского проспекта. Отдать свой голос смогут те, кто родился до 2004 года и прописан в Троицке. Чтобы принять участие, нужно по 13 декабря подать заявку на портале mos.ru и дождаться подтверждения о включении в реестр голосующих.