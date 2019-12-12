РИАМО - 12 дек. Порядка 700 тысяч тонн отходов собирается каждый год из Северного и Центрального административных округов Москвы, в процессе сортировки этого потока выходит 140 тысяч тонн вторичного сырья, сообщила журналистам в четверг пресс-секретарь компании-оператора сбора «Эколайн» Оксана Бачина.

«С двух округов столицы мы собираем 700 тысяч тонн отходов в год – это накапливает 2 миллиона человек. Из всего потока, сортируя смешанные и раздельно собранные (отходы – ред.), мы получаем 140 тысяч тонн вторсырья», – сказала Бачина.

По ее словам, компания «Эколайн», которая отвечает за Северный и Центральный округа города, полностью готова к переходу на раздельный сбор мусора, который стартует в Москве 1 января 2020 года.

«Конечно, мы готовы. Все площадки оборудованы, новые машины пришли, сортировка работает. Машины тоже правильно оформлены. Главное – это информирование населения, потому что готовность инфраструктуры – это еще не самое важное», – отметила Бачина.

По ее словам, важно, чтобы люди понимали принцип сортировки отходов и осознавали, зачем они это делают.

Первый этап перехода к раздельному сбору мусора в Москве начнется с 1 января 2020 года. До 31 декабря этого года в жилом секторе, на объектах социальной сферы создадут условия для раздельного сбора.

Синие контейнеры будут предназначены для перерабатываемых компонентов без следов пищи и органики. Это пластик, например, бутылки из-под напитков, моющих средств, упаковки продуктов, стекло, металл (жестяные и алюминиевые банки), макулатура. Серые контейнеры предназначены для смешанных и загрязненных органикой отходов. Вывозить отходы будут разные мусоровозы, отмеченные соответствующими цветами.

Сейчас в столице проводят брендирование площадок и контейнеров, мусоровозов. К раздельному сбору подготовили уже более 90% контейнерных площадок, брендировано свыше 65% контейнеров, порядка 60% мусоровозов. На площадках также устанавливают информационные стенды.