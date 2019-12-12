РИАМО - 12 дек. В городском округе Луховицы продали 100% доли в уставном капитале предприятия «Луховицкие электронные средства информации и связи» (ООО «ЛЭСИС»), говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Подмосковья.

«На аукционе по продаже имущества в электронном виде продано 100% доли в уставном капитале предприятия ООО «ЛЭСИС». Размер уставного капитала — 1,1 миллиона рублей. Основной вид деятельности — деятельность в области телевизионного вещания», — говорится в сообщении.

По итогам упорной борьбы между пятью участниками при начальной цене лота 811 тысяч рублей в бюджет администрации городского округа Луховицы поступило более 1,5 миллионов рублей.

Подробная информация об имуществе, выставленном на торги в Московской области, размещена на Едином портале торгов Московской области torgi.mosreg.ru.