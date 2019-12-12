РИАМО - 12 дек. Депутаты областного парламента возьмут на контроль переселение жителей 95 аварийных домов в Подмосковье, будут проведены встречи с подрядчиками строительства для подтверждения сроков, говорится в сообщении пресс-службы Московской областной думы.

В четверг в Мособлдуме прошло заседание фракции «Единая Россия», на котором обсудили выполнение программы по переселению жителей из аварийных домов. Руководитель фракции Игорь Брынцалов напомнил, что программа реализуется в рамках нацпроектов и требует повышенного внимания.

«На следующей неделе депутаты должны проконтролировать выполнение этой программы – до конца года планируется завершить расселение 95 многоквартирных домов. Нужно еще раз встретиться с подрядчиками, подтвердить эти планы, а в случае каких-то проблем оперативно отреагировать совместно с исполнительной властью», – сказал Брынцалов.

Ранее министр строительного комплекса региона Владимир Локтев сообщал, что до конца февраля 2020 года в Московской области планируется заключить порядка 300 контрактов на покупку жилья для расселения жителей из аварийных домов.