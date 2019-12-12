РИАМО - 12 дек. В Москве одобрили проекты планировки территорий у станций МЦД-4, там собираются построить 29 станций велопроката и парковки на 2 тысяч мест, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Градостроительно-земельная комиссия Москвы одобрила 15 проектов планировки территорий вдоль МЦД-4 (Киевского направления МЖД, от Киевского вокзала до остановочного пункта Апрелевка). Общая площадь участков составляет более 1,5 тысяч гектаров.

«На этих территориях запланировано комплексное благоустройство с целью создания комфортных условия для пассажиров, пешеходов и автомобилистов», — сказала председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова.

На прилегающих к МЦД-4 участках планируется реконструировать 37 километров дорог, 27 внеуличных переходов, 10 отстойно-разворотных площадок общественного транспорта. Также там сделают 11 стоянок такси, 29 станций велопроката, 2 тысячи парковочных мест.

Проект вынесут на публичные слушания.