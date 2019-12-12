РИАМО - 12 дек. В утвержденный Минмособлимуществом перечень бизнес-объектов на 2020 год, налоги на которые будут начислены от кадастровой стоимости, вошли 3963 здания и помещения, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

В перечень объектов для налогообложения от кадастровой стоимости на 2020 год попали торговые центры, магазины, автосалоны, автосервисы, автомойки, дома быта, кафе, рестораны и другие крупные объекты – их на 799 объектов больше, чем в прошлом году.

«Список дополнился крупными нежилыми площадями в многоквартирных домах Подмосковья – их оказалось больше 200. В следующем году объекты перечня принесут 8,6 миллиарда рублей в консолидированный бюджет Московской области», – сказал министр имущественных отношений региона Владислав Коган.

Он пояснил, что налоги от бизнес-объектов, принадлежащих юридическим лицам, пополняют региональный бюджет, а физлицам – местные бюджеты. Это дополнительные поступления, которые используются для решения соцзадач и создания комфорта для жизни граждан.

Налоговая нагрузка на собственников, имеющих недвижимость небольшой площади – до 1 тысячи квадратных метров – будет по-прежнему начисляться от балансовой стоимости для юридических лиц и по ставке 0,5% от кадастровой стоимости для физических лиц.