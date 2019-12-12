РИАМО - 12 дек. В Москве рядом с будущей станцией метро «Нагатинский Затон» построят пешеходный мост, Градостроительно-земельная комиссия столицы согласилась с подготовкой проекта планировки территории, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Мост пройдет через старое русло Москвы-реки, в районе транспортно-пересадочного узла «Нагатинский Затон» на юге города.

«Председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова рассказала, что, согласно проекту, площадь прилегающей к мосту территории составляет 10,9 гектара», — говорится в сообщении.

Благодаря новому мосту жители смогут быстрее и удобнее добираться до других районов столицы.