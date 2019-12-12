РИАМО - 12 дек. В Храме Христа Спасителя в Москве завершилась церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым, всех пришедших попросили выйти из помещения храма, чтобы дать возможность родным скончавшегося попрощаться наедине, передает корреспондент РИАМО.

Гроб с телом Лужкова вынесли под звон колоколов. Впереди гроба по лестнице спускался почетный караул. По обе стороны лестницы выстроились шеренги солдат.

Экс-мэра столицы похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с поэтом, автором гимна России Сергеем Михалковым.

Лужков родился в Москве 21 сентября 1936 года. Он скончался после операции на сердце в Мюнхене 10 декабря 2019 года в возрасте 83 лет. Лужков был вторым мэром столицы, руководил городом 18 лет.

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