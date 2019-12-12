РИАМО – 12 дек. МТС Банк проанализировал предпочтения жителей Москвы и Московской области в период предновогодних покупок за 2018 и 2019 годы и выяснил, что предметы гардероба являются самыми популярными новогодними подарками, а игрушки - безоговорочный лидер по приросту продаж.

Новый год в России не только один из самых любимых праздников, но и один из самых хлопотных: надо не забыть поздравить родных, друзей, коллег – список зачастую доходит до нескольких десятков человек. Аналитики МТС Банка выделили пять категорий, в которых значительно увеличивается количество транзакций в декабре по сравнению с остальными месяцами в году.

Что может лежать под елкой жителей Московского региона: топ-5 подарков

1. Одежда – вероятность 30%. В последний месяц года жители Москвы и Московской области чаще всего покупают предметы гардероба. В России принято встречать Новый год в чем-то новом, а если не знаешь, что подарить – всегда на помощь придет сертификат магазина одежды или магазина косметики.

2. Смартфон – 26%. Смартфоны, гаджеты и аксессуары к ним прочно вошли в нашу жизнь и являются одним из самых приятных подарков.

3. Косметика – 23%.

4. Игрушка – 13%. Если взрослого можно поздравить символической бутылкой игристого или коробкой конфет, то ребенка без подарка оставить нельзя!

5. Книга – 8%. Мы живем в цифровую эру, где широко распространены электронные книги, но бумажные книги по-прежнему являются одним из самых популярных подарков на Новый год.

Самый бурный рост в декабре по отношению к другим месяцам года показали покупки игрушек – 42%, смартфонов – 31% и косметики – 30%. Игрушка – универсальный подарок, который можно подарить не только ребенку, но и взрослому: это может быть и елочное украшение, и символ наступающего года по восточному гороскопу.

Женщины и мужчины тратят примерно одинаково на покупку подарков в предновогодний период. Из общего количества расходов в рассматриваемых категориях 52% приходится на женщин.

Самая дорогая покупка в декабре 2018 года среди клиентов МТС Банка была совершена в одном из московских ювелирных магазинов на сумму 3,3 миллиона рублей. Практически в два раза дешевле – за 1,7 миллиона рублей – был куплен автомобиль. Также одна из самых больших трат декабря – аренда жилья на популярном онлайн-сервисе бронирования за 817 тысяч рублей.

В декабре жители Московского региона совершают самое большое в году количество пожертвований. По отношению к другим месяцам года их количество увеличивается на 20%. Этому способствуют Всемирный день благотворительности, праздники Новый год и Рождество.

Во время новогодних каникул москвичи и жители Подмосковья активно ходят в кино – январь здесь самый посещаемый месяц в году. Количество транзакций в кинотеатрах увеличилось на 20% по отношению к другим месяцам.