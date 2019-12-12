РИАМО - 12 дек. В городском округе Химки объявлен электронный аукцион по аренде земельного участка для курортной деятельности, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политики Подмосковья.

Аукцион организован комитетом совместно с администрацией городского округа Химки. Площадь участка составляет 3439 квадратных метров, он расположен на улице Ивановская в микрорайоне Новогорск Химок. Срок аренды – 5 лет.

«Достоинством курортного отдыха является возможность получить лечение и оздоровить свой организм, укрепить иммунитет. <…> Если вы хотите развивать свою деятельность в сфере организации отдыха, активных форм оздоровления, осуществлять комплекс мероприятий по обеспечению лечения и культурно-бытового обслуживания граждан, то приглашаем вас принять участие в аукционе», — говорится в сообщении.

Желающие подать заявку на участие в аукционе могут сделать это до 12 января 2020 года на электронной торговой площадке Московской области РТС-тендер по адресу www.rts-tender.ru (№ процедуры 23589).