РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 дек. В центральном шахматном клубе подмосковных Люберец 21 и 22 декабря состоится областной семинар спортивных судей по шахматам, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

«21 и 22 декабря в центральном шахматном клубе городского округа Люберцы состоится областной семинар спортивных судей по шахматам. Он пройдет с 11:00 до 16:00. Участники обучающего семинара обсудят правила по виду спорта «шахматы», организацию и проведение соревнований по шахматам, нормы и требования по выполнению и оформлению судейских категорий и спортивных разрядов», – говорится в сообщении.

Мероприятие проведет лектор – международный арбитр, спортивный судья всероссийской категории Виталий Бунбич. Ассистент лектора – национальный арбитр, спортивный судья I категории Юрий Лезник. Слушатели, успешно сдавшие зачетное тестирование, получают именные сертификаты Федерации шахмат Московской области. Полная информация на сайте ФШМО.

Мероприятие пройдет по адресу: улица 3-е почтовое отделение, строение 30, «Центр культуры и отдыха».