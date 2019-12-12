РИАМО - 12 дек. В Московской области в текущем году на территориях, расположенных неподалеку от 15 железнодорожных станций Московских центральных диаметров (МЦД), провели работы по благоустройству, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Подмосковья.

«В этом году в Подмосковье благоустроены территории вблизи 15 железнодорожных станций первых двух линий Московских центральных диаметров. Во всех работы завершены», – сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Так, работы провели на участках у станций Баковка, Водники, Долгопрудная, Немчиновка, Лобня, Хлебниково, Одинцово, Опалиха, Новодачная, Силикатная, Подольск, Красногорская, Павшино, Шереметьевская и Нахабино.

В рамках работ по благоустройству были установлены малые архитектурные формы и ограждения, проведено комплексное озеленение, обустроены тротуары, остановочные карманы и парковки. Кроме того, появилось современное уличное освещение.