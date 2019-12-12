РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 12 дек. Корреспондент «РИАМО в Подольске» Виктория Моисеева стала серебряным призером конкурса уполномоченного по правам человека в Московской области «Слово в защиту!», церемония награждения состоялась в четверг и была приурочена к Международному дню защиты прав человека.

Среди почетных гостей была председатель Союза журналистов Московской области Наталья Чернышова, начальник Управления министерства юстиции России по Московской области Михаил Зелепукин, советник губернатора Московской области Нина Суслонова и многие другие. Награды вручала Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова.

По итогам журналистского конкурса Моисеева получила диплом победителя II степени в номинации «Правовой ликбез» за материал «Спор в центре Дубровиц: почему нормальные дома признали аварийными?». Также благодарность уполномоченного получил подольский юрист Юрий Шипилов, а диплом за 2 место в смотр-конкурсе школьных уполномоченных – общественный омбудсмен школы 1 горокруга Татьяна Румянцева.